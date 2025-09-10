PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Einbrecher entwenden Einnahmen aus Pizzeria
Polizei sucht Zeugen

Roßdorf/Gundernhausen (ots)

Mindestens zwei Kriminelle hatten es am Dienstagmorgen (9.9.) auf eine Pizzeria in der Hauptstraße abgesehen. Gegen 2.20 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort entnahmen sie mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette, bevor sie gegen 2.50 Uhr mit ihrer Beute über die Eingangstür flüchteten.

Bislang können als Täter ein Mann und eine Frau beschrieben werden. Der Täter war schlank und trug einen hellen Kapuzenpulli und darüber eine schwarze Weste. Er hatte zudem eine schwarze Mütze an und verhüllte sein Gesicht mit einer Art Schal. Die Täterin trug eine schwarze Jacke und ebenfalls eine dunkle Mütze. Sie hatte einen hellen Schal über ihr Gesicht gezogen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Täter gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:38

    POL-DA: Griesheim: Nach Ruhestörung verbringt 28-Jähriger die Nacht im Gewahrsam

    Griesheim (ots) - Mehrfach beleidigt und bedroht wurde eine Polizeistreife bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am Dienstagabend (9.9.). Als sie gegen 23.20 Uhr einen 28 Jahre alten Mann in der Bachgasse zur Ruhe ermahnten, begann dieser die Polizisten zu beleidigen. Der Mann zeigte sich immer unkooperativer und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:35

    POL-DA: Griesheim: Unbekannte entwenden etwa 1.000 kg Kupfer / Wer hat etwas beobachtet?

    Griesheim (ots) - Bereits zwischen letztem Dienstag (2.9.) und diesem Dienstagmorgen (9.9.) entwendeten Kriminelle etwa 1.000 kg Kupfer aus der Flughafenstraße. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über den Zufahrtsweg an das Kasernengelände, wo sie zwei Türen gewaltsam öffneten. Dort montierten sie mehrere Kupferleitungen ab und zerkleinerten diese. Vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren