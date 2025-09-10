Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Einbrecher entwenden Einnahmen aus Pizzeria

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf/Gundernhausen (ots)

Mindestens zwei Kriminelle hatten es am Dienstagmorgen (9.9.) auf eine Pizzeria in der Hauptstraße abgesehen. Gegen 2.20 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort entnahmen sie mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette, bevor sie gegen 2.50 Uhr mit ihrer Beute über die Eingangstür flüchteten.

Bislang können als Täter ein Mann und eine Frau beschrieben werden. Der Täter war schlank und trug einen hellen Kapuzenpulli und darüber eine schwarze Weste. Er hatte zudem eine schwarze Mütze an und verhüllte sein Gesicht mit einer Art Schal. Die Täterin trug eine schwarze Jacke und ebenfalls eine dunkle Mütze. Sie hatte einen hellen Schal über ihr Gesicht gezogen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Täter gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

