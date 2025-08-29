PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Polizei kritisiert pietätloses Verhalten und bittet um Rücksichtnahme

Mittelbaden (ots)

Nach dem Tod eines Mannes auf der Bahnstrecke zwischen Gengenbach und Offenburg am Donnerstagnachmittag, wurden kurz nach dem Vorfall verschiedene Videos im Internet publiziert. Diese wurden sowohl aus dem Zug als auch aus größerer Entfernung aufgenommen. Die Polizei bittet bei solch tragischen Vorfällen, welche durch besonderes Leid geprägt sind, um Zurückhaltung und besondere Rücksichtnahme auf die Angehörigen. Die Überbringung der Nachricht zum Tod eines Menschen erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und wird im Beisein von speziell ausgebildeten Einsatzkräften durchgeführt. Die Information über einen Unfalltod oder Suizid eines nahen Angehörigen sollte aus Pietätsgründen nicht über das Internet oder anderer Medien verbreitet werden, da zunächst eine Betreuung des persönlichen Umfeld der Verstorbenen im Vordergrund steht. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:50

    POL-OG: Offenburg/Waltersweier - Zeugenhinweise erbeten

    Offenburg (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer Personengruppe, die nach Angaben von Bewohnern in der Nacht zum Donnerstag, gegen Mitternacht, in Waltersweier im Bereich der Römerstraße 'nationalsozialistische Parolen' gerufen haben soll. Weiter wurde bekannt, dass es sich um Männer gehandelt haben soll, die oberkörperfrei in Richtung Industriegebiet Offenburg unterwegs waren. Eine Überprüfung durch ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:38

    POL-OG: Bühlertal - Stallung brennt nach Blitzeinschlag nieder

    Bühlertal (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Schlachthofweg, zum Brand einer Stallung durch einen Blitzeinschlag. Nach Angaben von Anwohnern war gegen 3:15 Uhr ein Blitz in das angrenzende Wohnhaus sowie die betroffene Stallung eingeschlagen, wodurch der Brand ausgelöst wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die freistehende Stallung, die als Heulager und Schafstall genutzt wurde, bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren