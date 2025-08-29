Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Polizei kritisiert pietätloses Verhalten und bittet um Rücksichtnahme

Mittelbaden (ots)

Nach dem Tod eines Mannes auf der Bahnstrecke zwischen Gengenbach und Offenburg am Donnerstagnachmittag, wurden kurz nach dem Vorfall verschiedene Videos im Internet publiziert. Diese wurden sowohl aus dem Zug als auch aus größerer Entfernung aufgenommen. Die Polizei bittet bei solch tragischen Vorfällen, welche durch besonderes Leid geprägt sind, um Zurückhaltung und besondere Rücksichtnahme auf die Angehörigen. Die Überbringung der Nachricht zum Tod eines Menschen erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und wird im Beisein von speziell ausgebildeten Einsatzkräften durchgeführt. Die Information über einen Unfalltod oder Suizid eines nahen Angehörigen sollte aus Pietätsgründen nicht über das Internet oder anderer Medien verbreitet werden, da zunächst eine Betreuung des persönlichen Umfeld der Verstorbenen im Vordergrund steht. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell