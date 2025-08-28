PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Stallung brennt nach Blitzeinschlag nieder

Bühlertal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Schlachthofweg, zum Brand einer Stallung durch einen Blitzeinschlag. Nach Angaben von Anwohnern war gegen 3:15 Uhr ein Blitz in das angrenzende Wohnhaus sowie die betroffene Stallung eingeschlagen, wodurch der Brand ausgelöst wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die freistehende Stallung, die als Heulager und Schafstall genutzt wurde, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Bühlertal begann umgehend mit den Löscharbeiten und ließ das Gebäude kontrolliert abrennen. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Weder Personen noch Tiere, die sich auf der angrenzenden Weide befanden, kamen zu Schaden. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

