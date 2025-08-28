PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Waltersweier - Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Personengruppe, die nach Angaben von Bewohnern in der Nacht zum Donnerstag, gegen Mitternacht, in Waltersweier im Bereich der Römerstraße 'nationalsozialistische Parolen' gerufen haben soll. Weiter wurde bekannt, dass es sich um Männer gehandelt haben soll, die oberkörperfrei in Richtung Industriegebiet Offenburg unterwegs waren. Eine Überprüfung durch mehrere eingesetzte Polizeistreifen führte nicht zum Auffinden der gesuchten Personen. Zeugen oder Hinweisgeber, die nähere Angaben zu den oben genannten Männern machen können oder andere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen. Ob es einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall in Offenburg, Anfang Juni (08.06.25) im Bereich eines Cafés in Bahnhofsnähe gibt, der erst Ende Juli bei der Polizei bekannt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

