Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Crack einstecken und Verstoß gegen Aufenthaltsgesetz

39-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz nahmen zivile Ermittler am Dienstagmorgen (9.9.) einen 39 Jahre alten Mann vorläufig fest. Sie hatten den Mann im Herrngarten gegen 9.40 Uhr kontrolliert und hierbei eine geringe Menge Crack gefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien bemerkten die Beamten, dass die Aufenthaltsgestattung des 39-Jährigen aufgrund der Ablehnung des Asylantrages ungültig war. Aufgrund dessen fand durch das Regierungspräsidium Gießen eine Abschiebehaftprüfung statt. Daraufhin wurde ein Antrag auf Anordnung von Abschiebungshaft beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Nach Anordnung des Amtsgerichts wurde der Mann in die Abschiebungshafteinrichtung nach Darmstadt-Eberstadt gebracht. Dort wird der 39-Jährige auf seine Abschiebung warten. Er wird sich zudem strafrechtlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegalen Aufenthalts verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell