PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Crack einstecken und Verstoß gegen Aufenthaltsgesetz
39-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz nahmen zivile Ermittler am Dienstagmorgen (9.9.) einen 39 Jahre alten Mann vorläufig fest. Sie hatten den Mann im Herrngarten gegen 9.40 Uhr kontrolliert und hierbei eine geringe Menge Crack gefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien bemerkten die Beamten, dass die Aufenthaltsgestattung des 39-Jährigen aufgrund der Ablehnung des Asylantrages ungültig war. Aufgrund dessen fand durch das Regierungspräsidium Gießen eine Abschiebehaftprüfung statt. Daraufhin wurde ein Antrag auf Anordnung von Abschiebungshaft beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Nach Anordnung des Amtsgerichts wurde der Mann in die Abschiebungshafteinrichtung nach Darmstadt-Eberstadt gebracht. Dort wird der 39-Jährige auf seine Abschiebung warten. Er wird sich zudem strafrechtlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegalen Aufenthalts verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 14:08

    POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Polizei codiert Fahrräder und E-Roller

    Darmstadt / Kranichstein (ots) - Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar. Dies gilt ebenso für E-Roller, die immer öfter ins Visier von Kriminellen rücken. Die ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:38

    POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Einbrecher entwenden Einnahmen aus Pizzeria / Polizei sucht Zeugen

    Roßdorf/Gundernhausen (ots) - Mindestens zwei Kriminelle hatten es am Dienstagmorgen (9.9.) auf eine Pizzeria in der Hauptstraße abgesehen. Gegen 2.20 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort entnahmen sie mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette, bevor sie gegen 2.50 Uhr mit ihrer Beute über die Eingangstür ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:38

    POL-DA: Griesheim: Nach Ruhestörung verbringt 28-Jähriger die Nacht im Gewahrsam

    Griesheim (ots) - Mehrfach beleidigt und bedroht wurde eine Polizeistreife bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am Dienstagabend (9.9.). Als sie gegen 23.20 Uhr einen 28 Jahre alten Mann in der Bachstraße zur Ruhe ermahnten, begann dieser die Polizisten zu beleidigen. Der Mann zeigte sich immer unkooperativer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren