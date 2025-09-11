PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto durchwühlt und Kleingeld entwendet
Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagmorgen (9.9.) Kleingeld und ein Taschenmesser aus einem dunklen Auto entwendet. Das Fahrzeug stand in der Straße "Am Kaiserschlag", als sich der Täter gegen 4.00 Uhr näherte und sich Zutritt in den Innenraum verschaffte. Er entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und trug einen weinroten Hoodie, eine blaue Hose und schwarze Sneaker.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 03:23

    POL-GG: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfallflucht in Walldorf

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 10.09.2025, gegen 19:30 Uhr kam es in der Piemontstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Savoyen-Ring, ohne ein Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrradfahrer oder ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:08

    POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Polizei codiert Fahrräder und E-Roller

    Darmstadt / Kranichstein (ots) - Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar. Dies gilt ebenso für E-Roller, die immer öfter ins Visier von Kriminellen rücken. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren