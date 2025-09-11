Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto durchwühlt und Kleingeld entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagmorgen (9.9.) Kleingeld und ein Taschenmesser aus einem dunklen Auto entwendet. Das Fahrzeug stand in der Straße "Am Kaiserschlag", als sich der Täter gegen 4.00 Uhr näherte und sich Zutritt in den Innenraum verschaffte. Er entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und trug einen weinroten Hoodie, eine blaue Hose und schwarze Sneaker.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell