Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Jugendlicher geht 53-Jährige in Straßenbahn an
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Straßenbahnlinie 7 kam es am Dienstagmittag (9.9.) zu Tritten gegen eine 53 Jahre alte Frau. Gegen 13.20 Uhr war sie an der Haltestelle "Eschollbrücker Straße" mit einem Jugendlichen verbal aneinandergeraten, woraufhin dieser sie mehrfach gegen das Schienbein trat und sie zudem ins Gesicht schlug, weshalb die Frau kurzzeitig zu Boden fiel. Der Jugendliche flüchtete daraufhin aus der Straßenbahn in Richtung der aufsteigenden Heinrichstraße.

Der Täter wird auf etwa 14 bis 16 Jahre alt geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Haare sowie dunkle Augen. Bekleidet war er mit Sneakern, einem Rucksack sowie dunkelblauer Kleidung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sich ebenfalls in der Straßenbahn befanden, werden gebeten, sich mit Hinweisen zu dem Täter an das Kommissariat 35 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

