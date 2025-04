Polizei Homberg

POL-HR: Brand eines Hybridfahrzeugs

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.04.2025

Gudensberg

Zeit: Mittwoch, 02.04.2025, 19:30 Uhr

Am Mittwochabend kam es zum Brand eines Hybridfahrzeugs der Marke Volkswagen am Ortsausgang von Dissen in Richtung Besse.

Nach ersten Erkenntnissen fing der PKW während der Fahrt im vorderen Bereich an zu qualmen. Der 31-jährige Fahrer aus Edermünde konnte das Fahrzeug stoppen und brachte sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW bereits in Vollbrand, konnte jedoch zügig gelöscht werden.

Aufgrund der ersten polizeilichen Feststellungen am Einsatzort wird derzeit von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraums ausgegangen.

Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt gibt es bei derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Das Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört.

Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell