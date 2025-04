Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl aus Bagger - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.04.205

Felsberg

Tatzeit: Freitag, 28.03.2025, 13:30 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 08:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende erbeuteten dreiste Diebe etwa 200 Liter Diesel aus einem Bagger einer Baustelle in Felsberg-Gensungen. Dieser war am Wegrand eines Schottwerweges an der Ederau abgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten sie den geschlossenen, nicht verschlossenen Tankdeckel des Baggers und gelangten vermutlich durch Einführen eines Schlauches an den Kraftstoff.

Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05661-7089-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell