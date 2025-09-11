POL-DA: Wald-Michelbach: Kindergarten im Visier Krimineller/Wer hat etwas bemerkt?
Wald-Michelbach (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (11.09.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten "Im Weidenklingen". Sie durchsuchten das Büro und ließen anschließend Bargeld mitgehen.
Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 erreichbar.
