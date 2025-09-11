POL-DA: Pfungstadt: Zwei Plakate entzündet
Polizei sucht Zeugen
Pfungstadt (ots)
Bereits am Sonntagabend (7.9.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Eberstädter Straße. Zeugen meldeten gegen 20.40 Uhr den Brand an einem Plakat und löschten ihn noch vor Eintreffen der Polizei.
Am Mittwochabend (10.9.) geriet ein weiteres Plakat in der Pfarrgasse in Brand. Auch dieses konnte durch Zeugen gelöscht und gegen 22.10 Uhr der Polizei gemeldet werden. Bei den Wahlplakaten waren jeweils verschiedene Parteien betroffen.
Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell