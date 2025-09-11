Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zwei Plakate entzündet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Bereits am Sonntagabend (7.9.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Eberstädter Straße. Zeugen meldeten gegen 20.40 Uhr den Brand an einem Plakat und löschten ihn noch vor Eintreffen der Polizei.

Am Mittwochabend (10.9.) geriet ein weiteres Plakat in der Pfarrgasse in Brand. Auch dieses konnte durch Zeugen gelöscht und gegen 22.10 Uhr der Polizei gemeldet werden. Bei den Wahlplakaten waren jeweils verschiedene Parteien betroffen.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

