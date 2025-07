Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt 30 KG Ecstasy-Tabletten und 5 KG Ketamin im Zug sicher; Drogenkurier festgenommen

Osnabrück (ots)

30 Kilogramm Ecstasy-Tabletten sowie 5 Kilogramm Ketamin im Gesamtwert von rund 440 Tausend Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Nachmittag des 14. Juli 2025 bei einer Kontrolle eines IC-Zuges am Bahnhof in Bad Bentheim.

In einem aus Amsterdam kommenden Zug haben Beschäftigte des Hauptzollamts Osnabrück einen niederländischen Fahrgast kontrolliert. Der Mann gab an, von Amsterdam auf dem Weg nach Berlin zu sein. "Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte der Reisende", so Leon-Marvin Freitag, stellv. Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Der 48-jährige Mann gab zunächst an, dass ihm die Gepäckstücke lediglich übergeben wurden und er daher die Zahlenkombination der angebrachten Zahlenschlösser nicht kenne. Auf erneute Aufforderung der Zöllner, die Koffer zu öffnen, kam der Beschuldigte dieser nach. Hierbei fanden die Ermittler insgesamt 30 Kg Ecstasy-Tabletten sowie 5 Kg Ketamin.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Reisende vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell