Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Anhänger entwendet

Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Auf bislang ungeklärte Weise entwendeten Kriminelle am Mittwoch (10.9.) einen Auto-Anhänger aus der Bachgasse. Der Hänger hatte bis etwa 19.00 Uhr in einem Hof gestanden und war mittels Schloss gesichert. Die Täter überwanden die Sicherung und entfernten sich mit dem Anhänger mit dem Kennzeichen DA-W 1638 in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Mittwoch etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell