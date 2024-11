POL-NOM: Drogenfahrt

Northeim (ots) - Northeim, Berliner Allee, Donnerstag, 01.11.2024, 00.20 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zudem unter Drogeneinfluss gewesen. Am Donnerstag gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 50-jährigen Fahrzeugführer eines VW. Der Mann befuhr die Berliner Allee in Northeim. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis ist und Kokain konsumiert habe. Körperliche ...

mehr