Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt durch drei Bundesländer

Northeim (ots)

Uslar OT Sohlingen, Freitag, 01.11.2024, 02.15 - 03.05 Uhr

USLAR (Wol) - 21-Jähriger versucht, sich Verkehrskontrolle zu entziehen.

Am 01.11.2024, gegen 02:15 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch drei Bundesländer, nachdem der Führer eines VW Golf nicht auf die Anhaltezeichen einer Polizeistreife in Uslar reagiert hatte. Das Auto wurde anfangs auf der Bundesstraße 241 im Bereich Sohlingen in Fahrtrichtung Kammerborn festgestellt.

Im Zuge der Verfolgung flüchtete der Pkw, indem sich der 21-jährige, aus Paderborn stammende, Fahrzeugführer sowie eine gleichaltrige Beifahrerin befanden, durch drei Bundesländer. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr das Fahrzeug über Lauenförde, Beverungen sowie Volkmarsen in Richtung Warburg und fuhr am Ortsausgang der Ortschaft Wormeln an der Landesstraße 552 auf einen Acker, auf dem er mit dem Auto zum Stehen kam. Die Beamten konnten den Fahrzeugführer widerstandslos festnehmen. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und mit gefälschten Kennzeichen geführt wurde.

Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt.

Am Einsatz waren mehrere Streifenwagen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell