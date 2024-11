Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss von der Polizei gestoppt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Donnerstag, 31.10.2024 und Freitag, 01.11.2024

Bereits am Donnerstag, den 31.10.2024 kontrollierte eine Polizeistreife einen 20jährigen E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug im Bereich Stiftspark / Schützenstraße. Während der Kontrolle zeigte der in Einbeck wohnende junge Mann körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein anschließender Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten. Einer 26jährigen Einbeckerin erging es mit ihrem E-Scooter am frühen Freitagabend, den 01.11.2024, ähnlich. Auch sie wurde während einer Verkehrskontrolle positiv auf Cannabis getestet. Gegen beide Personen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; ihnen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell