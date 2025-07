Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250702 - 0680 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Weitere kostenlose Fahrradcodierung der Polizei Frankfurt

Frankfurt (ots)

(rü) "Save the day, save your bike" - Unter diesem Motto bietet die Frankfurter Polizei am Sonntag (06.07.2025) zwischen 11-16 Uhr in der Marktstraße (Bergen-Enkheim), im Rahmen des dortigen Altstadtfestes, eine weitere kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet in Kooperation mit dem "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." statt und bietet einen zusätzlichen Diebstahlsschutz.

Da nur begrenzte Plätze vorhanden sind, ist eine Voranmeldung per Mail notwendig. Bitte den Termin, die gewünschte Uhrzeit, den Namen und die Wohnanschrift angeben. Die Anmeldung ist unter der folgenden Mailadresse schnell und unkompliziert möglich: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell