POL-F: 250702 - 0677 Frankfurt - Berkersheim: Bezug zu Nr. 0675: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots) - (rü)Die seit Sonntag (29.06.25) vermisste Tamara H. konnte angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfandung wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage ...

