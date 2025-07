Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250701 - 0674 Frankfurt - Berkersheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Seit gestern Abend um 18:00 Uhr, wird die 56 jährige Liliana D. aus Frankfurt Berkersheim vermisst. Letztmalig wurde sie um 18:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Berkersheim gesehen. Liliana D. könnte sich aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung in einer hilflosen Lage befinden.

Liliana D. kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich

- ca. 165 cm groß

- korpulente Erscheinung

- sehr lange schwarze Haare bis über das Gesäß reichend und einen Pony (Dreadlocks / Rastazöpfe)

- bekleidet soll sie mit einem langen blauen ärmellosen Kleid sein

- zu dem soll sie eine schwarze Handtasche mit sich führen.

Bilder der vermissten Person können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/49361614

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell