POL-F: 250702- 0676 Frankfurt - Aschaffenburg: Bezug zu Nr. 0675: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots) - ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagnachmittag wird eine 12-Jährige aus dem Stadtgebiet vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die 12-jährige Tamara Heinig verließ am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ihre Wohnadresse in der Innenstadt. Als sie am Abend nicht mehr zurückkehrte, meldeten Angehörige sie als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Zuletzt bestand ...

