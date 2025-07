Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250702 - 0679 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (1. Juli 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Taschendiebe fest, welche zuvor einer Frau das Handy aus der Handtasche entwendeten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die 33-Jährige nach Verlassen der B-Ebene an der Taunusstraße gegen 20:10 Uhr das Fehlen ihres Handys, welches sich zuvor in ihrer Handtasche befand. Die Geschädigte wandte sich an die Polizei, welche das Handy in einem Hotel auf der Elbestraße ortete. Parallel dazu werteten Polizeibeamte das Material der Videoschutzanlage aus und stellten fest, dass zwei Personen der 33-Jährigen zuvor dicht folgten und sich anschließend in das Hotel begaben. Die Beamten trafen sodann die Tatverdächtigen im Hotel an und stellten das gestohlene Handy sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten zahlreiche Kleidungsstücke an denen sich noch Diebstahlsicherungen sowie Etiketten befanden. Auch diese stellten die Ordnungshüter sicher. Eine Polizeistreife brachte das Diebesduo in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell