Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250702 - 0678 Frankfurt - Innenstadt: Polizei nimmt mutmaßliche Trickbetrüger fest

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Dienstag (1. Juli 2025) auf Mittwoch (2. Juli 2025) nahmen Polizeikräfte drei Personen fest. Diese stehen im Verdacht sich als Polizeibeamte ausgegeben zu haben, um so an Wertgegenstände zu gelangen.

Am Dienstag erhielt eine 86-jährige Anwohnerin der Bleichstraße ersten Ermittlungen zufolge gegen 16:15 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, welcher ihr vorgaukelte, dass es bei der Hausbank der Frau einen Sicherheitsvorfall gegeben habe und sie ihr Geld sowie Wertgegenstände dem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben solle, damit diese nicht abhandenkämen. Die 86-Jährige reagierte umgehend und informierte die Polizei. Im weiteren Verlauf des Tages kam es fortlaufend zu Anrufen sowie Klingelaktionen an der Anschrift der Frau. Die Polizei leitete daraufhin Maßnahmen ein und legte sich bei der Wohnanschrift der 86-Jährigen auf die Lauer. Kurze Zeit später fielen den Beamtinnen und Beamten drei Personen im Nahbereich auf, welche die Polizeikräfte sodann gegen 00:25 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich weitere Hinweise, sodass die Ordnungshüter die Tatverdächtigen festnahmen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main brachten.

