POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger geschlagen und bestohlen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (11.9.) hatten es nach ersten Angaben drei unbekannte Täter auf das T-Shirt einen 25-Jährigen in der Fraunhoferstraße abgesehen. Gegen 23.45 Uhr schlugen sie unvermittelt auf den Mann ein, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend entwendeten sie sein Shirt. Nachdem sich die Täter mit ihrer Beute entfernt hatten, alarmierte der Mann die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang negativ.

Einer der Täter wird auf etwa 20 bis 30 Jahr alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und trug schwarze Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

