FW Frechen: Verkehrsunfall auf der A4: Sechs Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Frechen (ots)

Frechen, 3. Juni 2025 - Am heutigen Dienstag kam es gegen Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A4 in Fahrtrichtung Aachen, kurz vor dem Autobahnkreuz Kerpen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Die schwerverletzte Person wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber, der auf der gesperrten Autobahn landete, in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Die weiteren verletzten Personen wurden bodengebunden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Frechen befreite die schwerverletzte Person mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst. An allen beteiligten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verzögerungen, da erneut Rettungskräfte Schwierigkeiten hatten, durch eine unzureichend gebildete Rettungsgasse zur Einsatzstelle zu gelangen. In einem Fall musste eine Rettungswagenbesatzung das letzte Stück der Strecke zu Fuß mit der Trage zurücklegen. Erst durch gezieltes Eingreifen einer Einsatzkraft, die die Fahrzeugführer anleitete, konnte die Zufahrt zur Unfallstelle freigemacht werden.

Die Feuerwehr weist daher eindringlich darauf hin: Eine korrekt gebildete Rettungsgasse kann Leben retten! Bei stockendem Verkehr ist diese zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen freizuhalten. Oft entscheiden Sekunden über das Schicksal von Verletzten - bitte denken Sie daran, wenn Sie im Stau stehen.

Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Frechen unter der Leitung von Brandamtmann Sascha Michel rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Der Rettungsdienst Frechen wurde durch einen Notarzt aus Pulheim unterstützt.

Zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

