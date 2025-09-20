Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Fliegendes Kennzeichen ohne Fahrzeug

Eine Person leicht verletzt

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr befuhr die 65-jährige Geschädigte mit ihrem Renault Twingo die L284 von Ingoldingen in Richtung Degernau. Auf halber Strecke kam der Fahrerin ein Kennzeichen samt Halterung aus unbekannter Richtung entgegengeflogen und stieß gegen die Windschutzscheibe. Durch den Zusammenstoß flogen Splitter der Frontscheibe durch den Innenraum und die 65-Jährige wurde leicht verletzt. Ob das Kennzeichen von einem vorbeifahrenden Pkw aufgewirbelt wurde oder ob es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam ist unbekannt. Die Fahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt bitte an das Polizeirevier Riedlingen unter der Nummer 073719380.

