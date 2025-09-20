Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Unbekannter Autofahrer fährt Frau an und entfernt sich unerkannt

Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr ging eine 38-Jährige mit ihrem 4-jährigen Sohn in der Hindenburgstraße spazieren. Der Sohn rannte auf die Fahrbahn. Im selben Moment kam ein bislang unbekanntes dunkles Fahrzeug auf der Hindenburgstraße angefahren und fuhr direkt auf den Sohn der 38-Jährigen zu. Diese stellte sich zum Schutz vor ihren Sohn und wurde in der Folge durch das Fahrzeug des unbekannten Fahrers gestreift. Durch den Zusammenstoß erlitt die 38-Jährige Verletzungen und musste in der Folge in eine Klinik verbracht werden. Sachschaden entstand keiner. Die Ulmer Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 07311883812 entgegen.

