POL-DA: Hirschhorn: Sachbeschädigung an Polizeiposten/Wer hat etwas bemerkt?

Eine Sachbeschädigung am Polizeiposten in der Bahnhofstraße wurde am Montagnachmittag (14.07.) bemerkt. Die Tat könnte allerdings auch schon einige Tage zurückliegen.

Unbekannte schossen vermutlich in der Zeit zwischen dem 1. und 14. Juli, möglicherweise mittels Zwille oder einer ähnlichen noch unbekannten Abschusseinrichtung auf ein Fenster des Polizeipostens. Das Fenster befindet sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zum angrenzenden Bahngelände hin. Die Beschädigung befindet sich in etwa drei Metern Höhe. Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem 2. und 5. Juli an der katholischen Pfarrkirche (St. Maria Immaculata) in der Hauptstraße (wir haben berichtet).

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06272/9305-0 an den Polizeiposten in Hirschhorn erbeten.

