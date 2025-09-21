Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Ein Zeuge informierte am Sonntag gegen 01:30 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er bei der Aussichtsplattform in Diegelsberg zwei Personen gesehen habe, die Alkohol tranken und dann mit einem Mercedes wegfuhren. Eine Streife des Polizeirevier Uhingen fahndete nach dem Fahrzeug und konnte dieses schließlich in der Marktstraße in Ebersbach feststellen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort deutlicher Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Fahrer auf. Ein Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

