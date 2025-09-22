Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/Giengen - Fahrer im Rausch

Am Sonntag zog die Polizei zwei fahruntüchtige Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 20.50 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem VW auf der B19 bei Giengen unterwegs. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 39-Jährige musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Da er keinen Führerschein dabei hatte ermittelt die Polizei Giengen nun auch, ob der Fahrer überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Einen weiteren betrunkenen Fahrer zog die Verkehrspolizei Heidenheim gegen 21.30 Uhr in Herbrechtingen aus dem Verkehr. Der 51-Jährige war mit seinem Audi in der Lange Straße unterwegs, als er durch die Beamten kontrolliert wurde. Ein Alcotest zeigte, dass auch er absolut fahruntüchtig war. Er musste mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

