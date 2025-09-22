PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Sattelzugauflieger fängt Feuer
Am frühen Montagmorgen geriet in Herbrechtingen ein Auflieger in Brand.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Montag geriet ein Auflieger auf dem Gelände einer Firma im Oskar-von-Miller-Weg in Brand. Die Feuerwehr rückte kurz vor 2 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Personen aus. Nach etwa einer halben Stunde war der Vollbrand gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei Giengen zur Brandursache dauern an. Als Ursache könnte ein technischer Defekt vorliegen. Auch eine Selbstentzündung des geladenen Zellstoffs kann nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Durch das Feuer entstand auch an einem zweiten Auflieger Sachschaden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

