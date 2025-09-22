PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unter Drogen mit E-Scooter gefahren
Am Sonntag stoppte die Polizei einen 39-Jährigen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem E-Scooter in der Nibelungenstraße. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim stoppte den Mann, da er ohne Kennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle gab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verweigerte der Mann, obwohl er zuvor spontan den Konsum von Cannabis eingeräumt hatte. Ein Arzt nahm dem 39-Jährigen Blut ab. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz sowie Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.

++++1837688

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

