POL-UL: (GP) Göppingen - Raub in der Innenstadt

Am Samstag wurde einem Mann in Göppingen die Tasche entrissen.

Gegen 22.20 Uhr befand sich der 47-Jährige zusammen mit seinem 40 Jahre alten Begleiter an der Bahnunterführung in der Poststraße. Zwei bislang unbekannte Personen forderten den 47-Jährigen auf, seine Umhängetasche abzulegen. Als einer der Männer danach griff, versuchte der Geschädigte diese noch festzuhalten. Die Tasche wurde ihm jedoch entrissen. Es handelte sich um eine Lidl-Einkaufstasche. In dieser befand sich Bargeld, das I-Phone des Mannes sowie einige Medikamente. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach, trafen sich die beiden Parteien bereits kurz vorher in der Bleichstraße. Dort kam es wohl bereits zu einer ersten Auseinandersetzung. In dieser soll einer der Unbekannten mit der Faust in das Gesicht des 47-Jährigen geschlagen haben. Die beiden Männer flüchten in Richtung Karlstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Eine Personenbeschreibung konnten die beiden alkoholisierten Männer nicht abgeben. Das Kriminalkommissariat Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

