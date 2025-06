Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Heckenbrand gegenüber der Feuerwache

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 13. Juni 2025 um 12:16 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zur Alten Marienthaler Straße im Ortsteil Drevenack alarmiert. Auf dem Weg zur Feuerwache konnten sich die Einsatzkräfte bereits ein erstes Bild der Lage machen, denn die Einsatzstelle befand sich direkt gegenüber der Einfahrt der Feuerwehr.

An der Einsatzstelle war eine Hecke auf einer Länge von etwa zwei Metern in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf eine in der Nähe stehende Mülltonne übergegriffen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell