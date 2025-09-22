PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt missachtet
Nicht aufgepasst hatte ein Autofahrer am Sonntag bei Warthausen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit seinem BMW von dem Kreisverkehr der L273 kommend nach links auf die K7532 in Richtung Warthausen/ Biberach. Beim Einfahren in die Nordwestumfahrung übersah er den von rechts kommenden BMW SUV eines 33-Jährigen. Der kam aus Richtung B312 und wollte nach links in Richtung Kreisverkehr Birkenhard / Biberach abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW SUV schätzt die Polizei Biberach auf etwa 9.000 Euro, den am BMW auf ca. 4.000 Euro.

++++1839414

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren