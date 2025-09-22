Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte ein Autofahrer am Sonntag bei Warthausen.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit seinem BMW von dem Kreisverkehr der L273 kommend nach links auf die K7532 in Richtung Warthausen/ Biberach. Beim Einfahren in die Nordwestumfahrung übersah er den von rechts kommenden BMW SUV eines 33-Jährigen. Der kam aus Richtung B312 und wollte nach links in Richtung Kreisverkehr Birkenhard / Biberach abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW SUV schätzt die Polizei Biberach auf etwa 9.000 Euro, den am BMW auf ca. 4.000 Euro.

