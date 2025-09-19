POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Ergänzung
Ludwigsburg (ots)
Mehrere Abschleppfahrzeuge sind zwischenezeitlich an der Unfallstelle angekommen. Die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen konnte um 15:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, die Sperrung in Richtung Stuttgart bleibt zunächst bestehen. Es wird nachberichtet.
