Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Ergänzung

Nach ersten Erkenntnissen sind vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, darunter ein Motorrad. Alle Fahrzeuge waren auf der linken Fahrspur der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwa acht bis zehn Personen verletzt, darunter zwei mutmaßlich schwer. Die Maßnahmen der Rettungskräfte dauern an. Mehrere Abschleppfahrzeuge wurden bereits angefordert. Es wird nachberichtet.

