POL-LB: BAB 81
Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Korrektur
Ludwigsburg (ots)
Der soeben veröffentlichte Bericht über den Unfall auf der Bundesautobahn 81 bei Sindelfingen muss korrigiert werden. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet, nicht in Fahrtrichtung Sindelfingen. Von der Sperrung betroffen sind aber nach wie vor beide Fahrtrichtungen. Es wird nachberichtet.
