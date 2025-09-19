PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Korrektur

Ludwigsburg (ots)

Der soeben veröffentlichte Bericht über den Unfall auf der Bundesautobahn 81 bei Sindelfingen muss korrigiert werden. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet, nicht in Fahrtrichtung Sindelfingen. Von der Sperrung betroffen sind aber nach wie vor beide Fahrtrichtungen. Es wird nachberichtet.

  • 19.09.2025 – 13:49

    POL-LB: Kornwestheim: mehrere Reisemobile aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (17.09.2025) 11:00 Uhr und Donnerstag (18.09.2025) in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen im Bereich der Einmündung zum Eichenweg fünf Wohnwägen und ein Wohnmobil auf. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:37

    POL-LB: Murr: Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet anschließend - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu einem Vorfall übernommen, der sich am Donnerstag (18.09.2025) gegen 20:50 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr ereignete. Eine 21 Jahre alte Frau stieg zunächst an der Haltestelle "Ortsmitte" aus einem Linienbus der Linie 406 aus. Sie lief zur dortigen Fußgängerampel und habe bei ...

    mehr
