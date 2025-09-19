PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: mehrere Reisemobile aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (17.09.2025) 11:00 Uhr und Donnerstag (18.09.2025) in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen im Bereich der Einmündung zum Eichenweg fünf Wohnwägen und ein Wohnmobil auf. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

