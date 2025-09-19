PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 41-jähriger Exhibitionist am Bahnhof Goldberg aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Eine 22-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 21:15 Uhr in Böblingen am Bahnhof Goldberg von einem 41-jährigen Exhibitionisten belästigt. Dieser entblößte sich vor der am Bahnsteig wartenden jungen Frau und führte sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder möglicherweise selbst Opfer des Tatverdächtigen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:29

    POL-LB: Böblingen: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Freiburger Allee schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Der 16-jährige Fahrer eines e-Scooters wurde am Donnerstag (18.09.2025) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er sich bei einem Verkehrsunfall in der Freiburger Allee in Böblingen schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Jugendliche war dort gegen 14:45 Uhr auf dem e-Scooter in Richtung des Kreisverkehrs ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:05

    POL-LB: Gerlingen: Tageswohnungseinbruch in der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (18.09.2025) drangen noch unbekannte Personen zwischen 08:45 Uhr und 14:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Gerlingen ein. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und entkamen mit Schmuck in noch unbekanntem Wert. Gegen 15:00 Uhr fielen in der nahe gelegenen Steinbeißstraße zwei Männer mittleren ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:04

    POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbruch in Berufsschulzentrum

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen drangen zwischen Mittwoch, 17.09.2025, 15:00 Uhr und Donnerstag, 18.09.2025, 06:00 Uhr in das Gebäude der Mensa des Berufsschulzentrums im Römerhügelweg in Ludwigsburg ein. Aus dem dortigen Verkaufskiosk entwendeten die Unbekannten verschiedene Süßigkeiten sowie zwei Tabletcomputer (Tablets). Der Wert des Diebesguts ist noch nicht abschließend bekannt. Sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren