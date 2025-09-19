Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 41-jähriger Exhibitionist am Bahnhof Goldberg aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Eine 22-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 21:15 Uhr in Böblingen am Bahnhof Goldberg von einem 41-jährigen Exhibitionisten belästigt. Dieser entblößte sich vor der am Bahnsteig wartenden jungen Frau und führte sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder möglicherweise selbst Opfer des Tatverdächtigen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell