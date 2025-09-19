Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Tageswohnungseinbruch in der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) drangen noch unbekannte Personen zwischen 08:45 Uhr und 14:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Gerlingen ein. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und entkamen mit Schmuck in noch unbekanntem Wert. Gegen 15:00 Uhr fielen in der nahe gelegenen Steinbeißstraße zwei Männer mittleren Alters auf, die dort mehrfach an einer Haustür klingelten. Eine Beschreibung der Männer liegt bislang leider nicht vor. Ob es zwischen den verdächtigen Personen und dem Einbruch in der Uhlandstraße einen Zusammenhang gibt, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Gerlingen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

