Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Pflegeheim-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.09.2025) zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Seestraße in Leonberg. Der Unbekannte beschädigte in diesem Zeitraum einen geparkten Mazda, ehe er davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell