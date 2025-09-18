PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Pflegeheim-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.09.2025) zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Seestraße in Leonberg. Der Unbekannte beschädigte in diesem Zeitraum einen geparkten Mazda, ehe er davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:55

    POL-LB: Weissach: Einbrecher im Vogelsangweg unterwegs - E-Bikes entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Zwei E-Bikes der Marken KTM und Cube im Gesamtwert von rund 10.000 Euro sind die Beute eines noch unbekannten Täters, der in der Nacht zum Dienstag (16.09.2025) gegen 03:00 Uhr im Vogelsangweg in Weissach unterwegs war. Der Einbrecher verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einer Garage eines Wohnhauses und entwendete aus dem Inneren ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:08

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Mozartstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ausparken touchierte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Dienstag (16.09.2025) gegen 18:45 Uhr einen in der Mozartstraße in Marbach am Neckar geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich beim mutmaßlichen Verursacherfahrzeug um einen silbernen Kombi mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren