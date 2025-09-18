Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Betrüger ergaunert Bargeld nach Vortäuschen einer Notlage - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) gegen 19:00 Uhr trieb ein mutmaßlicher Betrüger im Bereich der Kleinbottwarer Straße (Landesstraße 1100) bei Großbottwar sein Unwesen. An einer Haltebucht kurz vor dem "Storchenkreisel" stand der noch Unbekannte mit seinem Fahrzeug, bei welchem es sich um einen grauen VW mit ausländischer Zulassung gehandelt haben soll, und sprach vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende an. Hier gab er an, dringend Bargeld zum Tanken zu benötigen und täuschte so eine Notlage vor. Mindestens ein Pkw-Lenker hielt an und übergab dem Unbekannten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Betrüger sicherte zu, dass geliehene Geld online dem Verkehrsteilnehmen zurück zu überweisen. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Bundesstraße 328 davon. Eine hinterlassene Mobiltelefonnummer stellte sich im Nachgang als falsch heraus, weshalb der Verkehrsteilnehmende die Polizei alarmierte. Auch die zugesicherte Rückzahlung erfolgt nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Betrüger, der schwarz gekleidete, zwischen 30 und 40 Jahre alt und rund 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein soll, verlief ohne Erfolg.

Bereits am Samstag (13.09.2025) kam es bei Mundelsheim zu einem ähnlich Vorfall, der möglicherweise in Zusammenhang stehen könnte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6118098).

Der Polizeiposten Großbottwar hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell