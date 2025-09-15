PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Betrüger täuscht Notlage vor - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Samstag (13.09.2025) gegen 09:00 Uhr eine 30-jährige Pkw-Lenkerin auf der Landesstraße 1115 (L 1115) bei Mundelsheim zu tun. Die 30-Jährige war auf der L 1115 von Kirchheim am Neckar in Richtung Großbottwar unterwegs, als der Unbekannte sie durch kräftiges Winken zum Anhalten in einer Nothaltebucht bei Mundelsheim bewegte. Der Unbekannte, der in der Nothaltebucht an einem dunklen Audi mit mutmaßlich ausländischer Zulassung stand, bat die 30-Jährige um Hilfe, da er kein Geld zum Tanken habe. Nachdem die 30-Jährige dem Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag übergab, verhielt sich der Unbekannte immer aufdringlicher und forderte mehr Geld. Die 30-Jährige vermutete schließlich einen Betrug und fuhr daraufhin in Richtung Großbottwar weiter. Als sie etwas später zur Nothaltebucht zurückkehrte, waren sowohl der Unbekannte aus auch der dunkle Audi nicht mehr dort. Der dunkel gekleidete Mann soll etwa 35 Jahre alt, rund 165 cm groß gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

