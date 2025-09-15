Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen

Markgröningen: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes (12.09.2025 bis 14.09.2025) brachen noch unbekannte Täter mehrere Zigarettenautomaten auf. In Bietigheim-Bissingen bemerkte ein Zeuge am Samstag (13.09.2025) gegen 15:30 Uhr einen stark beschädigten Automaten in der Steinheimer Straße. Den ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Unbekannten den bargeldlosen Automaten gewaltsam und entwendeten Zigaretten sowie einen Akku. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Markgröningen bemerkte ein Zeuge am Sonntag (14.09.2025) gegen 03:30 Uhr zwei ebenfalls gewaltsam geöffnete Zigarettenautomaten. Aus einem Automaten in der Oberthstraße entwendeten die Unbekannten Zigaretten und aus einem Automaten in der Straße "Im Sträßle" Zigaretten sowie Bargeld. Auch hier sind der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markgröningen unter Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell