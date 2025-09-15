PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch in Schulgebäude gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend (14.09.2025) auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Schulgebäude am Berliner Platz im Ludwigsburger Osten. Gegen 20:25 Uhr hörte eine Zeugin unweit des Schulgebäudes zunächst einen Schlag und erkannte dann drei Personen, die aus einem Fenster des Schulgebäudes stiegen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen führte nicht zum Erfolg. Im Inneren des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte in einem Werkraum eine leere Kaffeekasse fest. Demnach dürften die Täter die Werkräume der Schule durchsucht und hierbei einen Laptop sowie den Inhalt der Kaffeekasse entwendet haben. Zudem versuchten die Täter mit einem Schraubenzieher eine verschlossene Türe im Werkraum aufzubrechen, was ihnen misslang. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer eine Brille und ein weiterer eine Schildkappe trug. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 50 Euro betragen, die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:24

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (13.09.2025) zwischen 19:00 Uhr und 23:55 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter einen Mercerdes-Transporter auf, der im Bereich der Lateinschulgasse in Vaihingen an der Enz geparkt stand. Mit einem noch unbekannten Gegenstand schlugen sie eine Seitenscheibe des Transporters ein. Mutmaßlich wurden sie danach bei der weiteren ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:01

    POL-LB: Leonberg: Dieb bestiehlt 83-Jährige

    Ludwigsburg (ots) - Ein dreister Dieb war am Freitag (12.09.2025) in einem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand von Leonberg unterwegs. Gegen 13.30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür einer 83-Jährigen. Er gab an, eigentlich zu ihrer Nachbarin zu wollen. Da diese jedoch nicht zu Hause war, bat die Seniorin dem etwa 30 Jahre alten Mann an, bei ihr zu warten. Im Zuge eines Gesprächs berichtete dieser, dass er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren