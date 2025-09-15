Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch in Schulgebäude gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend (14.09.2025) auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Schulgebäude am Berliner Platz im Ludwigsburger Osten. Gegen 20:25 Uhr hörte eine Zeugin unweit des Schulgebäudes zunächst einen Schlag und erkannte dann drei Personen, die aus einem Fenster des Schulgebäudes stiegen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen führte nicht zum Erfolg. Im Inneren des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte in einem Werkraum eine leere Kaffeekasse fest. Demnach dürften die Täter die Werkräume der Schule durchsucht und hierbei einen Laptop sowie den Inhalt der Kaffeekasse entwendet haben. Zudem versuchten die Täter mit einem Schraubenzieher eine verschlossene Türe im Werkraum aufzubrechen, was ihnen misslang. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer eine Brille und ein weiterer eine Schildkappe trug. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 50 Euro betragen, die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

