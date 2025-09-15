PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Kanu-Boote und dazugehöriges Equipment beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag (13.09.2025) 18:35 Uhr und Sonntag (14.09.2025) 09:15 Uhr an einem Kanuboot-Stellplatz in der Straße "Gaffert" in Neckarrems. Mit roter Sprühfarbe beschmierte der Täter insgesamt elf abgestellte Kanu-Boote, mehrere Metallboxen sowie zwei Lagercontainer. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

