Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung, die sich am Samstag (13.09.2025) gegen 23:00 Uhr in der Marktstraße in Ditzingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Vor einem Ladengeschäft soll es zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einem 34-jährigen Ladenbesitzer zu einem Handgemenge gekommen sein. Zuvor soll der Jugendliche gegen die verschlossene Türe des Ladens geschlagen haben, was der Besitzer aus dem Ladeninneren mitbekommen hat. Nachdem dieser den Jugendlichen zur Rede stellen wollte, kam es zum Gerangel und zur Körperverletzung. Im Ditzinger Stadtgebiet fand an diesem Abend ein Straßenfest statt, weshalb der Bereich rund um die Markstraße durch Festbesuchende stark frequentiert war. Das Polizeirevier bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell