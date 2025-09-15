Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag (12.09.2025) 21:45 Uhr und Samstag (13.09.2025) 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Straße "Im Seelach" in Schwieberdingen. Im Inneren brachen die Unbekannten eine Bürotür auf. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell