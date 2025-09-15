Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Pkw auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (14.09.2025) zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines Mercedes ein, der auf einem Wanderparkplatz an der Landesstraße 1106 (Freudentaler Straße) bei Bönnigheim geparkt stand. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen im Wert von rund 150 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet Zeugen, sich unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

