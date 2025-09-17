PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Mozartstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ausparken touchierte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Dienstag (16.09.2025) gegen 18:45 Uhr einen in der Mozartstraße in Marbach am Neckar geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich beim mutmaßlichen Verursacherfahrzeug um einen silbernen Kombi mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren